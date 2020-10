Parma-Pescara, i convocati di Liverani per il terzo turno di Coppa Italia (Di martedì 27 ottobre 2020) Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati per Parma-Pescara, match valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021 e in programma domani alle 18:00 al Tardini. Sono 26 i giocatori chiamati dal tecnico emiliani per la sfida in gara secca contro gli abruzzesi: in palio un posto nel quarto turno della Coppa nazionale. L’elenco completo dei convocati Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe. Difensori: Balogh, Bane, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella, Radu, Ricci, Valenti. Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm. Attaccanti: Adorante, Inglese, Karamoh, Sprocati. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Fabioha diramato la lista deiper, match valevole per ildella2020/2021 e in programma domani alle 18:00 al Tardini. Sono 26 i giocatori chiamati dal tecnico emiliani per la sfida in gara secca contro gli abruzzesi: in palio un posto nel quartodellanazionale. L’elenco completo deiPortieri: Colombi, Rinaldi, Sepe. Difensori: Balogh, Bane, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella, Radu, Ricci, Valenti. Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm. Attaccanti: Adorante, Inglese, Karamoh, Sprocati.

Ultime Notizie dalla rete : Parma Pescara Parma-Pescara: dove vederla in tv e streaming Goal.com MISTER LIVERANI ALLA VIGILIA DI PARMA-PESCARA: “È UNA SFIDA IMPORTANTE PER CAPIRE A CHE PUNTO SIAMO”

Il paradosso della Coppa Italia: Parma-Pescara senza tv e tifosi

Il Pescara è il fanalino di coda della serie B ed è reduce da 4 sconfitte consecutive, arriva a Parma con il morale sotto i tacchi. Considerazioni a parte ci chiediamo se tutto questo ha senso, una ...

