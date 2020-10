Papà per la prima volta, Gianluca Vacchi annuncia la nascita della figlia. Ecco come si chiama. Le prime immagini (Di martedì 27 ottobre 2020) Una giornata felice questo martedì 27 ottobre 2020 per personaggio famoso del mondo virtuale. Questa mattina, infatti, il famoso imprenditore Gianluca Vacchi e la fidanzata Sharon Fonseca sono diventati genitori. Sharon ha infatti dato alla luce una splendida bimba. il lieto evento è avvenuto proprio questa mattina in una clinica svizzera, sita per la precisione nella città di Lugano. Ad annunciare il felice momento è stato proprio papà Gianluca, pubblicando sul suo profilo Instagram, che conta oltre 18 milioni di followers, una fotografia che ritrae la coppia e la piccola creatura. In migliaia hanno manifestato le loro congratulazioni per la coppia, e il post ha ricevuto una valanga di commenti e like. Foto: Facebook/Gianluca Vacchi Grazie alle ... Leggi su virali.video (Di martedì 27 ottobre 2020) Una giornata felice questo martedì 27 ottobre 2020 per personaggio famoso del mondo virtuale. Questa mattina, infatti, il famoso imprenditoree la fidanzata Sharon Fonseca sono diventati genitori. Sharon ha infatti dato alla luce una splendida bimba. il lieto evento è avvenuto proprio questa mattina in una clinica svizzera, sita per la precisione nella città di Lugano. Adre il felice momento è stato proprio papà, pubblicando sul suo profilo Instagram, che conta oltre 18 milioni di followers, una fotografia che ritrae la coppia e la piccola creatura. In migliaia hanno manifestato le loro congratulazioni per la coppia, e il post ha ricevuto una valanga di commenti e like. Foto: Facebook/Grazie alle ...

