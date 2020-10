Paolo Bosisio a TvBlog | Nei ragazzi di oggi poco rispetto ed educazione I social? Quando il virtuale danneggia il reale

Leggi su tvblog

(Di martedì 27 ottobre 2020) Torna stasera in prime time su Rai2 il programma d’intrattenimento che ha avuto maggior successo nelle ultime stagioni della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Parliamo del “Collegio” di cuiprende il via la quinta serie stavolta ambientata negli anni novanta. Il programma cambia sede e dalla provincia di Bergamo su sposta nel Lazio, per la precisione ad Anagni presso l’istituto Regina Margherita. Torna come voce narrante Giancarlo Magalli mentre nel cast è confermato il preside interpretato daa cuiha voluto fare alcune domande a poche ore dal debutto di questa nuova edizione. Chi èe come è arrivato al Collegio ? Ho dedicato tutta la mia vita professionale al teatro, ...