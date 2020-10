Paola Barale: “La droga trovata a casa mia? Non ne avevo colpa” (Di martedì 27 ottobre 2020) Paola Barale ospite di Oggi è un altro giorno ha parlato di una vicenda del 2002 quando furono trovate a casa sua hashish e coca in casa. Paola Barale ha ribadito la sua innocenza su un fatto di cronaca di circa venti anni fa: la showgirl sostiene di non aver nessuna colpa sulla droga che fu trovata a casa sua durante una perquisizione. Ospite di Oggi è un altro giorno, la Barale ha detto tra l'altro essere in attesa dell'amore della sua vita senza escludere che possa essere una donna. Paola Barale è ospite di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno direttamente dalla cucina di casa sua, infatti le prime parole che rivolge alla conduttrice ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020)ospite di Oggi è un altro giorno ha parlato di una vicenda del 2002 quando furono trovate asua hashish e coca inha ribadito la sua innocenza su un fatto di cronaca di circa venti anni fa: la showgirl sostiene di non aver nessuna colpa sullache fusua durante una perquisizione. Ospite di Oggi è un altro giorno, laha detto tra l'altro essere in attesa dell'amore della sua vita senza escludere che possa essere una donna.è ospite di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno direttamente dalla cucina disua, infatti le prime parole che rivolge alla conduttrice ...

