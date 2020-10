Palmanova | nuovo mezzo del Comune | furgone con cestello elevatore da 20 metri

Leggi su udine20

(Di martedì 27 ottobre 2020) Da pochi giorni i quattro operai deldihanno in dotazione un. Uncon, con uno sbraccio di ventiin altezza. È richiesta solo la patente B per la sua guida. “Abbiamo deciso di procedere all’acquisto delper incrementare le varie manutenzioni necessarie in città, per le potature, per l’affissione di luminarie e striscioni e per ogni lavoro in quota. Questo, rispetto al precedente, permette di arrivare ad altezze ben maggiori, facilitando il lavoro dei nostri operai e permettendoci di evitare costosi noleggi, a volte necessari”, commenta il Sindaco Francesco ...