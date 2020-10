Palestre e piscine chiuse: agli sportivi ci pensa Amazon col suo Black Friday anticipato! Tanti prodotti scontati per fare attività in autonomia (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo Palestre e piscine chiuse: agli sportivi ci pensa Amazon col suo Black Friday anticipato! Tanti prodotti scontati per fare attività in autonomia MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolocicol suoperattività inMeteoWeb.

matteosalvinimi : Foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni. Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come… - GiovanniToti : Le richieste delle Regioni al #Governo ??Ristoranti aperti fino alle ore 23 con servizio al tavolo ??Rivalutare la c… - Palazzo_Chigi : #DecretoRistori, è iniziata la riunione in videocollegamento del Presidente @GiuseppeConteIT e dei Ministri… - Nadia29707647 : @rubio_chef @WRicciardi A San Marino non c’è il covid è tutto aperto.......bar, ristoranti, palestre e piscine....?? - giodi69 : il mio dubbio è: chi decide quali palestre, piscine e attività sportive in genere possono rimanere aperte? Il DPCM… -