Palermo-Potenza rinviata, passa la linea del club: ecco perché non si gioca. I recuperi e la Viterbese… (Di martedì 27 ottobre 2020) Palermo-Potenza è stata rinviata.Una sfida che era già stata rinviata alla seconda giornata, quando in casa Potenza erano emersi due casi di positività al Coronavirus. Nella giornata di ieri, il comunicato da parte della Lega Pro, che ha deciso di rinviare ancora una volta la gara a data da destinarsi. D'altra parte, ad oggi, sono diciannove i tesserati del Palermo positivi al Covid-19, di cui 15 calciatori.I recuperi - Sono tre, adesso, le partite che dovranno recuperare gli uomini di Roberto Boscaglia, oltre a quelle contro Turris e Catanzaro, quest'ultima in programma il prossimo 4 novembre. Restano da collocare, dunque, i due recuperi con la Turris e con il Potenza. "È plausibile che per uno dei due venga ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020)è stata.Una sfida che era già stataalla seconda giornata, quando in casaerano emersi due casi di positività al Coronavirus. Nella giornata di ieri, il comunicato da parte della Lega Pro, che ha deciso di rinviare ancora una volta la gara a data da destinarsi. D'altra parte, ad oggi, sono diciannove i tesserati delpositivi al Covid-19, di cui 15 calciatori.I- Sono tre, adesso, le partite che dovranno recuperare gli uomini di Roberto Boscaglia, oltre a quelle contro Turris e Catanzaro, quest'ultima in programma il prossimo 4 novembre. Restano da collocare, dunque, i duecon la Turris e con il. "È plausibile che per uno dei due venga ...

