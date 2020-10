Pakistan, bomba in una madrasa: almeno 7 morti e 50 feriti (Di martedì 27 ottobre 2020) A Peshawar, capitale provinciale a Nord-Ovest del Pakistan, è stata lanciata una bomba in una madrasa: almeno 7 i morti Colpita con una bomba una madrasa di Peshawar, capitale provinciale a Nordovest del Pakistan. Sono al momento almeno 7 i morti e 50 i feriti a seguito dell’esplosione. “L’esplosione è avvenuta durante l’insegnamento del Corano. … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) A Peshawar, capitale provinciale a Nord-Ovest del, è stata lanciata unain una7 iColpita con unaunadi Peshawar, capitale provinciale a Nordovest del. Sono al momento7 ie 50 ia seguito dell’esplosione. “L’esplosione è avvenuta durante l’insegnamento del Corano. … L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : #Pakistan, bomba in una scuola coranica: almeno 4 morti - Profilo3Marco : RT @repubblica: Pakistan, bomba in una scuola coranica: almeno sette morti - Yogaolic : RT @repubblica: Pakistan, bomba in una scuola coranica: almeno sette morti - Blusba : #Pakistan: bomba in una scuola, almeno sette i morti - repubblica : Pakistan, bomba in una scuola coranica: almeno sette morti -