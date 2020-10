Oxford, il vaccino è in arrivo. "Forte risposta immunitaria" (Di martedì 27 ottobre 2020) Davide Zamberlan Risultati ottimi in fase 3 sugli anziani. Il progetto a cui partecipa l'Italia vede la meta: dosi a Natale Il vaccino contro il coronavirus che l'università di Oxford sta sviluppando in collaborazione con il gigante farmaceutico inglese AstraZeneca sta «producendo una robusta risposta immunitaria nelle persone anziane» coinvolte nella sperimentazione. A rivelarlo ieri è stato il Financial Times che ha citato persone vicine al progetto. Non solo quindi i risultati positivi già ottenuti su un campione di adulti sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni, comunicati a luglio. Ora l'efficacia del vaccino sembra interessare anche la categoria più a rischio, quella degli anziani. La notizia del quotidiano finanziario ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Davide Zamberlan Risultati ottimi in fase 3 sugli anziani. Il progetto a cui partecipa l'Italia vede la meta: dosi a Natale Ilcontro il coronavirus che l'università dista sviluppando in collaborazione con il gigante farmaceutico inglese AstraZeneca sta «producendo una robustanelle persone anziane» coinvolte nella sperimentazione. A rivelarlo ieri; stato il Financial Times che ha citato persone vicine al progetto. Non solo quindi i risultati positivi già ottenuti su un campione di adulti sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni, comunicati a luglio. Ora l'efficacia delsembra interessare anche la categoria più a rischio, quella degli anziani. La notizia del quotidiano finanziario ...

RobertoBurioni : IL vaccino Astra/Zeneca-Oxford sembra essere in grado di stimolare una robusta risposta immunitaria anche negli anz… - Corriere : Il vaccino di Oxford genera una forte risposta immunitaria negli anziani - IlContiAndrea : Scusate oggi mi va di condividere solo belle notizie. #Vaccino #Covid #Oxford, “rilevate risposte immunitarie rob… - grazia24168 : RT @RobertoBurioni: IL vaccino Astra/Zeneca-Oxford sembra essere in grado di stimolare una robusta risposta immunitaria anche negli anziani… - Pippo44485477 : RT @RobertoBurioni: IL vaccino Astra/Zeneca-Oxford sembra essere in grado di stimolare una robusta risposta immunitaria anche negli anziani… -