Opposizioni all'attacco: governo di incapaci, hanno avuto 8 mesi di tempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Secondo Lega, FdI e Fi il mini lockdown non serve a nulla perché non è nelle attività colpite dall'ultimo Dpcm che si propaga il virus, ma sul trasporto pubblico Leggi su tg.la7 (Di martedì 27 ottobre 2020) Secondo Lega, FdI e Fi il mini lockdown non serve a nulla perché non è nelle attività colpite dall'ultimo Dpcm che si propaga il virus, ma sul trasporto pubblico

alpardu : RT @FunkyDancer_: una delle dittature piu' spietate della storia che porra' fine all'umanita' per come l'abbiamo conosciuta. Per far questo… - tg2rai : Il premier @GiuseppeConteIT vede categorie produttive: 'Se non marciamo insieme aggraviamo situazione', dice il pre… - lupoalberto0 : RT @FunkyDancer_: una delle dittature piu' spietate della storia che porra' fine all'umanita' per come l'abbiamo conosciuta. Per far questo… - Sakurauchi_Hime : RT @FunkyDancer_: una delle dittature piu' spietate della storia che porra' fine all'umanita' per come l'abbiamo conosciuta. Per far questo… - FunkyDancer_ : una delle dittature piu' spietate della storia che porra' fine all'umanita' per come l'abbiamo conosciuta. Per far… -

Ultime Notizie dalla rete : Opposizioni all Opposizioni all'attacco: misure tutte sbagliate e non condivise TG La7 Trapianti, in Sicilia un piano di riduzione delle opposizioni a donazioni

L’alta percentuale di opposizione alla donazione da parte dei familiari dei potenziali donatori, insieme all’aumento dei ... mentre le opposizioni sono state 50 (46%). "Il confronto con ...

CONSIGLIO: SOSPIRI: “BUON LAVORO A NUOVI ASSESSORI, CONFIDIAMO IN COLLABORAZIONE OPPOSIZIONI”

Pertanto – prosegue il Presidente Sospiri – la maggioranza, senza indugi, produca l’atto di indirizzo da sottoporre al confronto con le opposizioni, al fine di rintracciarne il necessario ...

L’alta percentuale di opposizione alla donazione da parte dei familiari dei potenziali donatori, insieme all’aumento dei ... mentre le opposizioni sono state 50 (46%). "Il confronto con ...Pertanto – prosegue il Presidente Sospiri – la maggioranza, senza indugi, produca l’atto di indirizzo da sottoporre al confronto con le opposizioni, al fine di rintracciarne il necessario ...