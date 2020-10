Omofobia | la “legge bavaglio” arriva al voto alla Camera Meloni | «Ecco le priorità di Pd e M5S»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 ottobre 2020) Non è con “il favore della notte”, ma – insomma – poco ci manca. Mentre il Paese è incollato alle drammatiche notizie sul coronavirus e si ritrova alle prese ormai anche con l’esplosione dei disordini di piazza,alla controversa legge Zan sull’. Una “legge bavaglio” che divide il Paese, ma che la maggioranza rosso-givuole ad ogni costo.: “le priorità di Pd e M5s” “Le priorità di Pd e M5S per combattere l’epidemia e aiutare il tessuto produttivo:in discussione in aula al Parlamento la legge sull’omotransfobia. Poi sarà la volta di quella sullo Ius soli. Il resto ...