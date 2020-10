Oltre 500 morti in un giorno, la Francia si arrende: da giovedì di nuovo in lockdown (Di martedì 27 ottobre 2020) in Francia sono arrivati alla cifra record di 523 morti in un giorno, con 33.417 casi, in totale 1.198.695, e 1.194 ricoveri, con 148 persone in terapia intensiva. Questi terribili numeri spingono il ... Leggi su globalist (Di martedì 27 ottobre 2020) insono arrivati alla cifra record di 523in un, con 33.417 casi, in totale 1.198.695, e 1.194 ricoveri, con 148 persone in terapia intensiva. Questi terribili numeri spingono il ...

Oltre 500 morti in un giorno, la Francia si arrende: da giovedì di nuovo in lockdown

A partire dalla mezzanotte di giovedì, il paese chiude di nuovo tutto per un mese. Comunque si tiene a specificare che sarà una forma più ridotta rispetto a quello della scorsa primavera ...

A partire dalla mezzanotte di giovedì, il paese chiude di nuovo tutto per un mese. Comunque si tiene a specificare che sarà una forma più ridotta rispetto a quello della scorsa primavera ...