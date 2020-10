Oggi al Quirinale il Consiglio supremo di Difesa. Tra i punti anche i possibili rischi per la sicurezza legati all’emergenza Covid (Di martedì 27 ottobre 2020) Le conseguenze dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus sugli equilibri strategici e di sicurezza globali, con particolare riferimento alla Nato e all’Unione europea, saranno al centro della riunione del Consiglio supremo di Difesa convocata per Oggi pomeriggio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oltre al Capo dello Stato, partecipano alla riunione il premier, Giuseppe Conte, i ministri della Difesa, dell’Interno, degli Esteri, dell’Economia e dello Sviluppo economico e il capo di stato maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli. All’ordine del giorno della riunione, la prima dall’inizio della pandemia, ci sarà anche l’aggiornamento sulle principali aree di instabilità e il punto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Le conseguenze dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus sugli equilibri strategici e diglobali, con particolare riferimento alla Nato e all’Unione europea, saranno al centro della riunione deldiconvocata perpomeriggio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oltre al Capo dello Stato, partecipano alla riunione il premier, Giuseppe Conte, i ministri della, dell’Interno, degli Esteri, dell’Economia e dello Sviluppo economico e il capo di stato maggiore della, Enzo Vecciarelli. All’ordine del giorno della riunione, la prima dall’inizio della pandemia, ci saràl’aggiornamento sulle principali aree di instabilità e il punto ...

