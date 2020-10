Nuovo Dpcm, i ristoratori di Roma: “Così non lavoriamo più” [VIDEO] (Di martedì 27 ottobre 2020) Alcuni ristoratori storici di Roma, intervistati da Meteoweek, commentano il Nuovo Dpcm che prevede la chiusura anticipata alle 18. Chiudere alle 18 significa “chiudere l’attività”, “tenere chiuso il locale”, “mettere in cassa integrazione tutti i ragazzi”, “condizionare la vita di chef che hanno una famiglia”, “ricadere nei meandri dello sconforto”. A fare il lungo elenco … L'articolo Nuovo Dpcm, i ristoratori di Roma: “Così non lavoriamo più” VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) Alcunistorici di, intervistati da Meteoweek, commentano ilche prevede la chiusura anticipata alle 18. Chiudere alle 18 significa “chiudere l’attività”, “tenere chiuso il locale”, “mettere in cassa integrazione tutti i ragazzi”, “condizionare la vita di chef che hanno una famiglia”, “ricadere nei meandri dello sconforto”. A fare il lungo elenco … L'articolo, idi: “Così nonpiù”proviene da www.meteoweek.com.

Uno degi obiettivi dell’ultimo dpcm entrato in vigore ieri è quello di scongiurare un nuovo lockdown durante il periodo natalizio, che avrebbe esiti devastanti. Secondo il Rapporto Censis-Confimprese ...

“Siamo professionisti resilienti: per cercare di resistere alla drammatica crisi molte delle nostre aziende stanno organizzando congressi ed eventi virtuali come consentito dai Dpcm di ottobre ... di ...

