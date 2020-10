Nuovo Dpcm, è già scattata l'operazione scaricabarile (Di martedì 27 ottobre 2020) Governo e maggioranza, qui lo scontro Zinagretti-Renzi, appaiono ormai sull'orlo di una crisi di nervi . La seconda ondata dell' emergenza Coronavirus sta mettendo a nudo le contraddizioni di un ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Governo e maggioranza, qui lo scontro Zinagretti-Renzi, appaiono ormai sull'orlo di una crisi di nervi . La seconda ondata dell' emergenza Coronavirus sta mettendo a nudo le contraddizioni di un ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - matteosalvinimi : 'Ci avete tolto il respiro'. Significative le parole accorate di Rossella Brescia. È assurdo bollare cultura e spet… - Piero42395724 : RT @francescatotolo: Il #Dpcm ha imposto un nuovo #lockdown sulla base di un tasso di letalità dell'ultimo mese pari allo 0,7%. Ogni giorno… - amoreandrea84 : RT @AntonioNbo15: Spero di sbagliarmi ma il nuovo DPCM farà solo danni all'economia senza ridurre minimamente i contagi. Il virus si diffon… -