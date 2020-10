Nuovi ingressi GF Vip, mistero Covid: concorrenti negativi al tampone, chi sta dicendo una bugia? (Di martedì 27 ottobre 2020) Selvaggia Roma positiva al Covid? A quanto pare no. “Ho fatto il tampone prima di entrare al ‘Gf Vip’ e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe”, questo quanto affermato dall’influencer all’Adnkronos. negativi, a quanto pare, pure Stefano Bettarini e Giulia Salemi, prossimi all’ingresso nella Casa del Grande Fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 ottobre 2020) Selvaggia Roma positiva al? A quanto pare no. “Ho fatto ilprima di entrare al ‘Gf Vip’ e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe”, questo quanto affermato dall’influencer all’Adnkronos., a quanto pare, pure Stefano Bettarini e Giulia Salemi, prossimi all’ingresso nella Casa del Grande Fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

