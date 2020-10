Nuovi arresti nel clan Casamonica per estorsione e spaccio con metodo mafioso (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Sei persone appartenenti al clan dei Casamonica sono state arrestate questa mattina dalla polizia nel corso dell'operazione 'Carde'. Secondo quanto si apprende, i sei, tutti appartenenti alla famiglia Casamonica-Di Silvio, sono accusati a vario titolo dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e spaccio di droga. Il blitz, eseguito dai poliziotti del Servizio Centrale Operativo e dai colleghi della Squadra Mobile di Roma è stato coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia del procuratore aggiunto, laria Calò. Raggi: "A Roma non c'è spazio per criminalità" "Grazie a polizia e Dda per il blitz che ha portato all'arresto di sei persone del ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Sei persone appartenenti aldeisono state arrestate questa mattina dalla polizia nel corso dell'operazione 'Carde'. Secondo quanto si apprende, i sei, tutti appartenenti alla famiglia-Di Silvio, sono accusati a vario titolo dei reati diaggravata dal, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria edi droga. Il blitz, eseguito dai poliziotti del Servizio Centrale Operativo e dai colleghi della Squadra Mobile di Roma è stato coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia del procuratore aggiunto, laria Calò. Raggi: "A Roma non c'è spazio per criminalità" "Grazie a polizia e Dda per il blitz che ha portato all'arresto di sei persone del ...

Raggi: "A Roma non c'è spazio per criminalità" "Grazie a polizia e Dda per il blitz che ha portato all'arresto di sei persone del clan Casamonica. Sono accusati di estorsione aggravata da metodo mafioso, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e spaccio di droga."

