Nuoto | Pellegrini | “Ho fatto il tampone | ma purtroppo è ancora lievemente positivo”

"Ho fatto il tampone, purtroppo è ancora lievemente positivo". Queste le parole di Federica Pellegrini che ha comunicato la sua situazione durante una diretta Instagram con i suoi tifosi. La campionessa di Nuoto pensava di guarire dal Covid-19 entro una decina di giorni, "ma ora spero che giovedì un nuovo tampone mi dia il via libera: non ce la faccio più a stare a casa. Sto bene da tempo, ma quando tutto sarà risolto dovrò fare di nuovo tutti i test, al cuore e ai polmoni".

