Nuoto, ISL 2020: quarta tappa (seconda giornata). Dominio dei Cali Condors a Budapest (Di martedì 27 ottobre 2020) quarta giornata della International Swimming League 2020 che va in archivio a Budapest (Ungheria). Nella piscina da 25 metri della Duna Arena si è consumata la sfida tra Cali Condors, DC Trident, NY Breakers e Iron, con la compagine di base a San Francisco ad essersi imposta con un punteggio piuttosto netto di 610.5, a precedere i citati Iron 244.0, NY Breakers 210.0 e DC Trident 131.0. Condors a segno il taiwanese Eddie Wang (1’51″32) nei 200 farfalla uomini, concedendo il bis nella medesima specialità al femminile grazie all’americana Hali Flickinger (2’04″34), con la lady di ferro Katinka Hosszu terza in 2’06″31. Formazione statunitense a segno anche nei 100 dorso donne con Olivia Smoliga (56″23) e nei 100 ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020)della International Swimming Leagueche va in archivio a(Ungheria). Nella piscina da 25 metri della Duna Arena si è consumata la sfida tra, DC Trident, NY Breakers e Iron, con la compagine di base a San Francisco ad essersi imposta con un punteggio piuttosto netto di 610.5, a precedere i citati Iron 244.0, NY Breakers 210.0 e DC Trident 131.0.a segno il taiwanese Eddie Wang (1’51″32) nei 200 farfalla uomini, concedendo il bis nella medesima specialità al femminile grazie all’americana Hali Flickinger (2’04″34), con la lady di ferro Katinka Hosszu terza in 2’06″31. Formazione statunitense a segno anche nei 100 dorso donne con Olivia Smoliga (56″23) e nei 100 ...

Nuotomania : DA - SwimmerShopit : Champions Isl, record europeo per il turco Sakci nei 50 rana - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Nuoto Champions Isl, record europeo per il turco Sakci nei 50 rana - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Nuoto Champions Isl, record europeo per il turco Sakci nei 50 rana - RassegnaZampa : #Nuoto Champions Isl, record europeo per il turco Sakci nei 50 rana -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto ISL Nuoto, ISL 2020: quarta tappa (seconda giornata). Dominio dei Cali Condors a Budapest OA Sport Super Sakci nella Isl Record europeo dei 50 rana in corta

La giornata d’apertura del secondo round dell’International Swimming League, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest, è stata illuminata dal turco Emre Sakci che ieri ha stampato il record europeo ...

Potenza di un Dressel, dalle prove di Budapest alla mission per Tokyo: vediamo perché

Mark Spitz, Michael Phelps, Caeleb Dressel. I super assi. Se il primo aprì la possibilità per un nuotatore di vincere come a Monaco 7 ori olimpici in una settimana, il secondo grazie anche ai superbod ...

La giornata d’apertura del secondo round dell’International Swimming League, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest, è stata illuminata dal turco Emre Sakci che ieri ha stampato il record europeo ...Mark Spitz, Michael Phelps, Caeleb Dressel. I super assi. Se il primo aprì la possibilità per un nuotatore di vincere come a Monaco 7 ori olimpici in una settimana, il secondo grazie anche ai superbod ...