Nuoto, Federica Pellegrini: “Sto lottando per tornare, sono giorni duri” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Si tratta di un momento durissimo, ma sto comunque lottando per tornare a nuotare, ce la metterò tutta”. Federica Pellegrini aveva dichiarato alcuni giorni fa che in caso di nuovo lockdown avrebbe smesso di nuotare e questo aveva fatto preoccupare i fan. Piscine chiuse e situazione legata al coronavirus sempre più grave a questo punto rendono complicate le cose per la Divina: “Domenica è stato il decimo giorno di quarantena. Ora posso dire che sto molto meglio rispetto ai giorni scorsi dove ero veramente a pezzi ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) “Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Si tratta di un momento durissimo, ma sto comunquepera nuotare, ce la metterò tutta”.aveva dichiarato alcunifa che in caso di nuovo lockdown avrebbe smesso di nuotare e questo aveva fatto preoccupare i fan. Piscine chiuse e situazione legata al coronavirus sempre più grave a questo punto rendono complicate le cose per la Divina: “Domenica è stato il decimo giorno di quarantena. Ora posso dire che sto molto meglio rispetto aiscorsi dove ero veramente a pezzi ...

