Nuoto, Federica Pellegrini: “Momento durissimo, ma sto comunque lottando per tornare a nuotare. Ce la metterò tutta” (Di martedì 27 ottobre 2020) Federica Pellegrini fa un passo indietro dopo le dichiarazioni di alcuni giorni fa e rassicura tutti i propri tifosi a proposito del prosieguo della sua carriera anche in caso di un nuovo lockdown. “Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Si tratta di un momento durissimo, ma sto comunque lottando per tornare a nuotare, ce la metterò tutta“. La Divina, in un’intervista concessa al Gazzettino, ha poi parlato del suo attuale stato di salute dopo essere risultata positiva al Covid-19 lo scorso 15 ottobre: “Ora posso dire che sto molto meglio ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020)fa un passo indietro dopo le dichiarazioni di alcuni giorni fa e rassicura tutti i propri tifosi a proposito del prosieguo della sua carriera anche in caso di un nuovo lockdown. “Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Si tratta di un momento, ma stoper, ce la metterò tutta“. La Divina, in un’intervista concessa al Gazzettino, ha poi parlato del suo attuale stato di salute dopo essere risultata positiva al Covid-19 lo scorso 15 ottobre: “Ora posso dire che sto molto meglio ...

stanzaselvaggia : “Se c’è un altro lockdown io smetto col nuoto”. “Ho 32 anni, non posso fare le Olimpiadi tra 3 anni”. “In amore non… - OA_Sport : Nuoto, Federica Pellegrini: “Momento durissimo, ma sto comunque lottando per tornare a nuotare. Ce la metterò tutta” - sportface2016 : #Nuoto, Federica #Pellegrini: 'Giorni duri, sto lottando per tornare' - paoloangeloRF : Federica Pellegrini e il coronavirus: tutti gli aggiornamenti - ilblogdiAndy : RT @SkySport: Federica Pellegrini: 'Giorni duri, ma sto lottando per tornare a nuotare' -