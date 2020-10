Numeri coronavirus 27 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo (Di martedì 27 ottobre 2020) I Numeri coronavirus 27 ottobre restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 21.994 dopo l’apparente discesa della curva dei contagi di ieri dovuta al numero minore di tamponi effettuato nel weekend. I tamponi effettuati soni saliti a 174 mila nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 255.090 mentre i decessi oggi salgono, arriviamo a quota 221. I dimessi e guariti oggi sono 3.362. I ricoveri salgono oggi di 1.085 persone e di cui in terapia intensiva 127. I tamponi effettuati sono stati 174.398. #coronavirus, 27/10/20 • Attualmente positivi: 255.090 • Deceduti: 37.700 (+221) • Dimessi/Guariti: 271.988 (+3.362) • Ricoverati: 15.366 (+1.085) • di cui in Terapia Intensiva: 1.411 (+127) • Tamponi: 14.953.086 (+174.398) Totale casi: ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) I27restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 21.994 dopo l’apparente discesa della curva dei contagi di ieri dovuta al numero minore di tamponi effettuato nel weekend. I tamponi effettuati soni saliti a 174 mila nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 255.090 mentre i decessi oggi salgono, arriviamo a quota 221. I dimessi e guariti oggi sono 3.362. I ricoveri salgono oggi di 1.085 persone e di cui in terapia intensiva 127. I tamponi effettuati sono stati 174.398. #, 27/10/20 • Attualmente positivi: 255.090 • Deceduti: 37.700 (+221) • Dimessi/Guariti: 271.988 (+3.362) • Ricoverati: 15.366 (+1.085) • di cui in Terapia Intensiva: 1.411 (+127) • Tamponi: 14.953.086 (+174.398) Totale casi: ...

