Novanta invitati a una cena anti-Dcpm a Pesaro | la polizia ha chiuso il locale

Leggi su agi

(Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Lo avevano annunciato e hanno mantenuto la promessa: dopo la protesta in piazza del Popolo a, ieri pomeriggio, l'appuntamento era a, in undel centro storico e assolutamente dopo le 18. Di fronte al municipio erano in cinquecento a protestare contro l'ultimo Dpcm, per lasi sono ritrovati in 90, il massimo consentito per stare all'interno del ristorante: seduti nel rispetto della distanza di sicurezza, davalle tivù per vedere il posticipo della Serie A di calcio tra Milan e Roma, ma ben oltre il limite orario imposto dalle nuove norme. Poco prima del fischio dell'arbitro sono intervenuti i poliziotti e gli agenti della municipale: hanno bussato alla porta, dove campeggiava un cartello con la scritta #soldout; il titolare si è affacciato da un ingresso ...