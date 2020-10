Notte d'inferno a Roma: 12 fermati a Piazza del Popolo, ora la polizia presidia Prati |FOTO (Di martedì 27 ottobre 2020) Un'altra Notte d'inferno a Roma. Sono 12 i fermati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante la protesta di Roma a Piazza del Popolo, dove le frange estremiste hanno scatenato una guerriglia urbana con cassonetti rovesciati e lancio di petardi. Disperso il gruppo di infiltrati nel corteo partito pacificamente da Piazza Cavour e finito con i disordini in Piazza del Popolo, è il quartiere Prati ora ad esser presidiato dai reparti mobili di polizia, carabinieri e guardia di finanza oltre che da un elicottero dall'alto. Decine le pattuglie della polizia Locale dei Gruppi Trevi, Prati, Parioli e Sapienza ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Un'altrad'. Sono 12 iper gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante la protesta didel, dove le frange estremiste hanno scatenato una guerriglia urbana con cassonetti rovesciati e lancio di petardi. Disperso il gruppo di infiltrati nel corteo partito pacificamente daCavour e finito con i disordini indel, è il quartiereora ad esserto dai reparti mobili di, carabinieri e guardia di finanza oltre che da un elicottero dall'alto. Decine le pattuglie dellaLocale dei Gruppi Trevi,, Parioli e Sapienza ...

Trick-or-treat La notte di Halloween, soprattutto nei paesi anglosassoni ... avendo ingannato il diavolo in vita, venne cacciato dall'inferno dopo la morte; da allora la sua anima vaga senza meta con ...

Covid19, notte di proteste contro il coprifuoco in Sicilia

Stavolta i palermitani non ci stanno. Gli stessi che da marzo a maggio erano rimasti in casa e in silenzio, stanotte sono scesi in piazza contro il coprifuoco. Proteste anche a Messina con il sindaco ...

