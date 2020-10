«Non saremo mai Yes men, criticare il nuovo Dpcm non è lesa maestà». Renzi replica a Conte: «Il tempo ci darà ragione» (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)La frecciatina a Italia Viva è stata servita attraverso un intervento sul Corriere della Sera. «La politica, e questo vale soprattutto per chi è al governo – scrive il premier Giuseppe Conte sul Corriere – deve saper dar conto delle proprie scelte ai cittadini, assumersi le responsabilità delle proprie azioni e non soffiare sul fuoco del malessere sociale per qualche percentuale di consenso nei sondaggi». Ma la risposta del leader di Italia Viva non si fa attendere e arriva a stretto giro. «Chiedere di organizzarsi meglio non è lesa maestà ma buon senso», scrive su Facebook Matteo Renzi rispondendo così alle critiche dopo la sua richiesta di cambiare il nuovo ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)La frecciatina a Italia Viva è stata servita attraverso un intervento sul Corriere della Sera. «La politica, e questo vale soprattutto per chi è al governo – scrive il premier Giuseppesul Corriere – deve saper dar conto delle proprie scelte ai cittadini, assumersi le responsabilità delle proprie azioni e non soffiare sul fuoco del malessere sociale per qualche percentuale di consenso nei sondaggi». Ma la risposta del leader di Italia Viva non si fa attendere e arriva a stretto giro. «Chiedere di organizzarsi meglio non èmaestà ma buon senso», scrive su Facebook Matteorispondendo così alle critiche dopo la sua richiesta di cambiare il...

