Non fatevi fregare, le manifestazioni anti-dpcm non sono un’unica grande protesta (Di martedì 27 ottobre 2020) Un post su Facebook di una militante leghista abruzzese non lascia spazio alle interpretazioni: “l’Italia s’è desta!! Dalle parole ai fatti” dice – con un uso forse opinabile dei punti esclamativi – Gilda Dancelli, raggruppando foto dalle piazze italiane in cui sono andate in scena proteste contro le nuove restrizioni decise dal governo. sono tantissime, a tutti gli effetti: da Roma a Torino, a Forlì, a Latina, a Lecce, a Vicenza, sembra che nessuna città del paese non sia scesa per le strade a manifestare il suo dissenso. E la destra ha avuto gioco facile a categorizzare le proteste come un unico vento di riscossa patria contro il governo Conte bis, la realtà è un po’ più complessa, come spesso accade: certo, il trait d’union delle folle ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) Un post su Facebook di una militante leghista abruzzese non lascia spazio alle interpretazioni: “l’Italia s’è desta!! Dalle parole ai fatti” dice – con un uso forse opinabile dei punti esclamativi – Gilda Dancelli, raggruppando foto dalle piazze italiane in cuiandate in scena proteste contro le nuove restrizioni decise dal governo.ssime, a tutti gli effetti: da Roma a Torino, a Forlì, a Latina, a Lecce, a Vicenza, sembra che nessuna città del paese non sia scesa per le strade a manifestare il suo dissenso. E la destra ha avuto gioco facile a categorizzare le proteste come un unico vento di riscossa patria contro il governo Conte bis, la realtà è un po’ più complessa, come spesso accade: certo, il trait d’union delle folle ...

