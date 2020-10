"Non credete a queste parole...". E Bassetti smonta il fake social (Di martedì 27 ottobre 2020) Andrea Riva Il prof. Bassetti denuncia un fake: "Nessuna delle affermazioni contenute in esso sono state da me pronunciate. Non sono d’accordo su nulla" Non c'è solo il Covid-19 a diffondersi con grande velocità in Italia. Nelle ultime ore, infatti, il professor Matteo Bassetti è stato vittima di una vera e propria bufala. Sui social, infatti, ha cominciato a circolare un finto estratto di un'intervista in cui si legge: "credete che 'positivo asintomatico' significhi 'malato occulto'. Sbagliate. Significa 'persona sulla quale il virus non ha forza di generare alcuna malattia'. Ogni giorno ne troviamo di più? Dovreste esultare, vuol dire che il Covid19 è diventato banale, ci siamo adattati, abbaimo sviluppato l'immunità di gregge, il virus sta ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Andrea Riva Il prof.denuncia un: "Nessuna delle affermazioni contenute in esso sono state da me pronunciate. Non sono d’accordo su nulla" Non c'è solo il Covid-19 a diffondersi con grande velocità in Italia. Nelle ultime ore, infatti, il professor Matteoè stato vittima di una vera e propria bufala. Sui, infatti, ha cominciato a circolare un finto estratto di un'intervista in cui si legge: "che 'positivo asintomatico' significhi 'malato occulto'. Sbagliate. Significa 'persona sulla quale il virus non ha forza di generare alcuna malattia'. Ogni giorno ne troviamo di più? Dovreste esultare, vuol dire che il Covid19 è diventato banale, ci siamo adattati, abbaimo sviluppato l'immunità di gregge, il virus sta ...

"Non credete a queste parole...". E Bassetti smonta il fake social

Sui social, infatti, ha cominciato a circolare un finto estratto di un'intervista in cui si legge: "Credete che 'positivo asintomatico' significhi 'malato occulto'. Sbagliate. Significa 'persona sulla ...

