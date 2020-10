No, gli asintomatici in Italia non sono il 95% dei positivi al coronavirus (Di martedì 27 ottobre 2020) (Foto: Antonio Masiello/Getty Images)“Il 95% delle persone positive al coronavirus è asintomatico“. È questa la frase pronunciata più volte nei giorni scorsi dal virologo Giorgio Palù, professore ordinario di Microbiologia e virologia all’Università di Padova. E che ha generato non poche polemiche. I dati ufficiali, infatti, raccontano una realtà diversa, ed esattamente che attualmente la percentuale degli asintomatici in Italia si aggira intorno al 58%. Secondo le informazioni diffuse negli ultimi bollettini dell’Istituto superiore di sanità (Iss), gli attualmente positivi nel nostro Paese sono quasi 236mila, con un incremento dal giorno precedente di oltre 17mila nuovi casi e 141 decessi. I ricoverati in terapia ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) (Foto: Antonio Masiello/Getty Images)“Il 95% delle persone positive alè asintomatico“. È questa la frase pronunciata più volte nei giorni scorsi dal virologo Giorgio Palù, professore ordinario di Microbiologia e virologia all’Università di Padova. E che ha generato non poche polemiche. I dati ufficiali, infatti, raccontano una realtà diversa, ed esattamente che attualmente la percentuale degliinsi aggira intorno al 58%. Secondo le informazioni diffuse negli ultimi bollettini dell’Istituto superiore di sanità (Iss), gli attualmentenel nostro Paesequasi 236mila, con un incremento dal giorno precedente di oltre 17mila nuovi casi e 141 decessi. I ricoverati in terapia ...

LaStampa : Covid, gli asintomatici perdono più rapidamente gli anticorpi - RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - Agenzia_Italia : Un nuovo studio: gli asintomatici perdono più rapidamente gli anticorpi - O_Rigoli : Quindi gli asintomatici sono o non sono un problema?! Chissà se Fauci, nell’escludere che gli asintomatici giochino… - SaraPisa87 : RT @dantes76: @Ruffino_Lorenzo Io non posso fare a meno; sempre; di pensare che in Italia si vuole fare tutto l'esatto opposto di quanto f… -