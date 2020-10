Nina Moric figuraccia clamorosa | finge di suonare il pianoforte

Leggi su solodonna

(Di martedì 27 ottobre 2020)è stata vittima di una nuova gaffe, avvenuta poche ore fa sui suoi social. La modella croata, infatti, si è mostrata intenta aun brano al. Peccato, però, che non fosse lei a spingere sui tasti! Di recente si è molto parlato di lei per una serie di scontri social (e non solo) che ha avuto con il suo ex marito Fabrizio Corona.Articolo completo: dal blog SoloDonna