Nicola Di Bari ricoverato in Rianimazione al San Raffaele: come sta (Di martedì 27 ottobre 2020) Nicola Di Bar i, 80 anni, operato alle coronarie e ricoverato in Rianimazione all'Ospedale San Raffaele di Milano . A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Le condizioni del cantautore ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020)Di Bar i, 80 anni, operato alle coronarie einall'Ospedale Sandi Milano . A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Le condizioni del cantautore ...

Agenzia_Ansa : Paura per il cantante Nicola Di Bari, è in rianimazione dopo l'intervento alle coronarie. Ricoverato a Milano.… - CardelliAc : RT @fanpage: Nicola Di Bari in rianimazione - morenoAlmare : RT @Agenzia_Ansa: Paura per il cantante Nicola Di Bari, è in rianimazione dopo l'intervento alle coronarie. Ricoverato a Milano. #ANSA #Nic… - manulamanuz57 : RT @LaGazzettaWeb: Nicola di Bari ricoverato in rianimazione dopo operazione al cuore - Rog_2 : RT @Agenzia_Ansa: Paura per il cantante Nicola Di Bari, è in rianimazione dopo l'intervento alle coronarie. Ricoverato a Milano. #ANSA #Nic… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Bari Nicola Di Bari in rianimazione dopo operazione al cuore - Ultima Ora Agenzia ANSA Nicola Di Bari ricoverato in Rianimazione al San Raffaele dopo l'operazione alle coronarie

Nicola Di Bari, 80 anni, operato alle coronarie e ricoverato in rianimazione all'Ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Le ...

Nicola di Bari ricoverato in rianimazione: le condizioni del cantante

Nicola Di Bari è ricoverato in rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano. A renderlo noto è il suo manager, Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese si sono aggravate nelle ultime ...

Nicola Di Bari, 80 anni, operato alle coronarie e ricoverato in rianimazione all'Ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Le ...Nicola Di Bari è ricoverato in rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano. A renderlo noto è il suo manager, Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese si sono aggravate nelle ultime ...