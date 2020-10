Neville: “Mourinho? Il suo calcio è un po’ passato, non è più dominante” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Penso che di solito se un manager siede su una panchina per 12 mesi si sarebbe in grado di dire se sta facendo un buon lavoro o meno, se è sulla strada giusta o se le cose non sono del tutto giuste. Sul lavoro di Mourinho al Tottenham è difficile dare un giudizio riguardo al lavoro fatto fino ad oggi“. Lo ha dichiarato Gary Neville, storico ex capitano del Manchester United, commentando l’andamento di Josè Mourinho sulla panchina del Tottenham. “Ho giocato contro le squadre di Jose Mourinho nella prima parte della sua carriera al Porto e al Chelsea, e sono state le squadre di calcio più importanti” ha aggiunto Neville, “anche la sua Inter era eccezionale, come il periodo passato al Real Madrid. Negli ultimi anni credo però che il suo ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) “Penso che di solito se un manager siede su una panchina per 12 mesi si sarebbe in grado di dire se sta facendo un buon lavoro o meno, se è sulla strada giusta o se le cose non sono del tutto giuste. Sul lavoro di Mourinho al Tottenham è difficile dare un giudizio riguardo al lavoro fatto fino ad oggi“. Lo ha dichiarato Gary, storico ex capitano del Manchester United, commentando l’andamento di Josè Mourinho sulla panchina del Tottenham. “Ho giocato contro le squadre di Jose Mourinho nella prima parte della sua carriera al Porto e al Chelsea, e sono state le squadre dipiù importanti” ha aggiunto, “anche la sua Inter era eccezionale, come il periodoal Real Madrid. Negli ultimi anni credo però che il suo ...

