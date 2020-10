Nell’officina dei giuristi antichi per decifrare l’oggi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se anche la semplificazione e la riduzione delle norme amministrative deve passare attraverso la creazione di percorsi legislativi e l’istituzione di appositi organi che promuovono e applicano le nuove disposizioni, allora vuol dire che la matassa delle regole e dei passaggi è destinata a crescere e a ingarbugliarsi sempre di più, anziché diminuire. Dal punto di vista del diritto, una delle caratteristiche più eclatanti delle nostre società è quella del ricorso iperbolico alla produzione di nuove norme. LA MACCHINA legislativa … Continua L'articolo Nell’officina dei giuristi antichi per decifrare l’oggi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se anche la semplificazione e la riduzione delle norme amministrative deve passare attraverso la creazione di percorsi legislativi e l’istituzione di appositi organi che promuovono e applicano le nuove disposizioni, allora vuol dire che la matassa delle regole e dei passaggi è destinata a crescere e a ingarbugliarsi sempre di più, anziché diminuire. Dal punto di vista del diritto, una delle caratteristiche più eclatanti delle nostre società è quella del ricorso iperbolico alla produzione di nuove norme. LA MACCHINA legislativa … Continua L'articolo Nell’officina deiperl’oggi proviene da il manifesto.

proietta : RT @ComitatoCentra1: Compagni avanti, il gran Partito noi siamo dei lavoratori. Rosso un fiore in petto c'è fiorito una fede ci è nata in c… - ComitatoCentra1 : Compagni avanti, il gran Partito noi siamo dei lavoratori. Rosso un fiore in petto c'è fiorito una fede ci è nata i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’officina dei Il Fab Lab di Frosinone protagonista alla Maker Faire 2016 dal 14 al 16 ottobre ciociariaoggi.it