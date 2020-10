Nel decreto ristori previsti indennizzi fino a 150 mila euro anche a chi fattura oltre 5 milioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Arriva il via libera per il provvedimento che sosterrà le attività colpite dall’ultimo Dpcm. Cosa comporta il decreto ristori? Cassa integrazione prorogata di sei settimane e blocco dei licenziamenti prolungato fino al 31 gennaio. Le bozze circolate nelle scorse ore erano veritiere e il testo effettivo ne riprende larghissima parte, con un nuovo contributo a fondo perduto destinato «a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive» senza porre un limite di fatturato. Annunciata una conferenza stampa di Giuseppe Conte per le 19 di oggi in merito alle nuove misure stabilite dal decreto ristori. LEGGI anche >>> La precisazione del Viminale sull’assenza di sanzioni per chi fa feste in ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) Arriva il via libera per il provvedimento che sosterrà le attività colpite dall’ultimo Dpcm. Cosa comporta il? Cassa integrazione prorogata di sei settimane e blocco dei licenziamenti prolungatoal 31 gennaio. Le bozze circolate nelle scorse ore erano veritiere e il testo effettivo ne riprende larghissima parte, con un nuovo contributo a fondo perduto destinato «a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive» senza porre un limite dito. Annunciata una conferenza stampa di Giuseppe Conte per le 19 di oggi in merito alle nuove misure stabilite dal. LEGGI>>> La precisazione del Viminale sull’assenza di sanzioni per chi fa feste in ...

