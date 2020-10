“Necessario un nuovo lockdown”. Walter Ricciardi: “Ridurre contagio del 24%” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Con i cedimenti e le illusioni questa pandemia non la sconfiggiamo, ma saranno i virus a sconfiggere noi”. Sono parole dure quelle di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’università Cattolica di Roma. Per ridurre l’indice di contagio del 24% “è necessario un lockdown, un’altra riduzione del 15% si avrebbe con la chiusura delle scuole, un altro 13% con lo smartworking generalizzato nel pubblico e nel privato e un 7% con interventi sul trasporto pubblico”. Secondo l’accademico, l’insieme delle misure elencate “sarebbe efficace in otto giorni”. “Anche la tecnologia che abbiamo non serve a niente ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) “Con i cedimenti e le illusioni questa pandemia non la sconfiggiamo, ma saranno i virus a sconfiggere noi”. Sono parole dure quelle di, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’università Cattolica di Roma. Per ridurre l’indice didel 24% “è necessario un lockdown, un’altra riduzione del 15% si avrebbe con la chiusura delle scuole, un altro 13% con lo smartworking generalizzato nel pubblico e nel privato e un 7% con interventi sul trasporto pubblico”. Secondo l’accademico, l’insieme delle misure elencate “sarebbe efficace in otto giorni”. “Anche la tecnologia che abbiamo non serve a niente ...

