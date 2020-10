‘Ndrangheta, infiltrazioni nel settore delle scommesse: sei condanne a Reggio Calabria. 11 anni e 9 mesi al figlio del boss Tegano (Di martedì 27 ottobre 2020) Condannato a 11 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. Tanto dovrà scontare in carcere Domenico Tegano, figlio del boss ergastolano Pasquale Tegano e rampollo della cosca di Archi. È stata emessa oggi pomeriggio, in aula bunker a Reggio Calabria, la sentenza del processo “Galassia” con il rito abbreviato. Il processo sulla ‘ndrangheta e le scommesse online si è concluso con 6 condanne e 3 assoluzioni. Oltre a Mico Tegano, infatti, il gup Arianna Raffa ha condannato anche Bruno Danilo Natale Iannì detto “Danilone” (12 anni di carcere), Francesco Franco (9 anni e 4 mesi), Giuseppe Pensabene detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Condannato a 11, 9e 10 giorni di reclusione. Tanto dovrà scontare in carcere Domenicodelergastolano Pasqualee rampollo della cosca di Archi. È stata emessa oggi pomeriggio, in aula bunker a, la sentenza del processo “Galassia” con il rito abbreviato. Il processo sulla ‘ndrangheta e leonline si è concluso con 6e 3 assoluzioni. Oltre a Mico, infatti, il gup Arianna Raffa ha condannato anche Bruno Danilo Natale Iannì detto “Danilone” (12di carcere), Francesco Franco (9e 4), Giuseppe Pensabene detto ...

Allampino : Se a Napoli si parlava di camorrismo, assurdo come ieri a Milano non si sia parlato di infiltrazioni della ‘ndrangh… - rafelez : RT @Oblomov: @EroeSemantico Peraltro ormai con i cambiamenti climatici se non ricordo male le infiltrazioni mafiose sono salite fino al nor… - Oblomov : @EroeSemantico Peraltro ormai con i cambiamenti climatici se non ricordo male le infiltrazioni mafiose sono salite… - fabiodagostinho : @salvosottile @Marcello_Fsc Infiltrazioni Ndrangheta e ultrà - debufred : Vedremo cosa dice la ministra interni #Lamorgese delle proteste di #Milano (infiltrazioni 'ndrangheta?) E #torino (… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta infiltrazioni Ivana Fava, il marito Nino Creazzo indagato per 'ndragheta: "Sono con lo Stato" Corriere della Sera