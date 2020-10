‘Ndrangheta, 54 condanne a Reggio Calabria. Pure luminare della medicina legale: “Perizie per uscire dal carcere in cambio di escort” (Di martedì 27 ottobre 2020) È stato condannato anche il professore Antonio De Santis nel processo “Ares” contro la ‘ndrangheta di Rosarno che si è concluso, ieri a tarda sera, in aula bunker a Reggio Calabria. A uno dei luminari della medicina legale italiana, quindi, sono stati inflitti 6 anni e 8 mesi di carcere per falsità in perizia e corruzione. Stando all’inchiesta “Ares”, infatti, in cambio di una perizia che attestasse l’incompatibilità delle condizioni di salute del boss Rosario Grasso con il regime carcerario, il medico sarebbe stato ricompensato dalla criminologa indagata Angela Tibullo con delle escort. A rivelarlo ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Reggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) È stato condannato anche il professore Antonio De Santis nel processo “Ares” contro la ‘ndrangheta di Rosarno che si è concluso, ieri a tarda sera, in aula bunker a. A uno dei luminariitaliana, quindi, sono stati inflitti 6 anni e 8 mesi diper falsità in perizia e corruzione. Stando all’inchiesta “Ares”, infatti, indi una perizia che attestasse l’incompatibilità delle condizioni di salute del boss Rosario Grasso con il regime carcerario, il medico sarebbe stato ricompensato dalla criminologa indagata Angela Tibullo con delle escort. A rivelarlo ai magistratiDirezione distrettuale antimafia di...

