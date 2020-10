Naufragio di migranti nella Manica, morti 2 bimbi e 2 adulti (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - LONDRA, 27 OTT - Quattro migranti, fra cui due bambini di 5 e 8 anni, sono morti nella Manica vicino alle coste francesi di Dunkerque in seguito al Naufragio dell'imbarcazione su cui erano a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - LONDRA, 27 OTT - Quattro, fra cui due bambini di 5 e 8 anni, sonovicino alle coste francesi di Dunkerque in seguito aldell'imbarcazione su cui erano a ...

Quattro migranti, fra cui due bambini di 5 e 8 anni, sono morti nella Manica vicino alle coste francesi di Dunkerque in seguito al naufragio dell'imbarcazione su cui erano a bordo, ribaltatasi durante ...

Salvata con marito e figlio dal naufragio, ma la sua bimba non cè più

Il racconto di una donna salvata insieme ad altri 15 migranti soccorsi al largo di Agrigento il 22 ottobre AGRIGENTO. «Sento ancora l’odore e il calore di mia figlia sul mio petto, ma lei non c’è più ...

