Napoli, Osimhen ammette: “Avevo paura di venire in Italia. Gattuso? Vederlo dal vivo è un sogno realizzato” (Di martedì 27 ottobre 2020) Victor Osimhen si racconta e lo fa ai microfoni di TLN. Il centravanti nigeriano del Napoli ha parlato del suo approdo in Italia con la maglia azzurra confessando di essere stato, inizialmente, impaurito dall'Italia ed in generale probabilmente dalle aspettative che ci sarebbero state in Serie A nei suoi confronti.Osimhen: "Per me è un sogno ma avevo paura"caption id="attachment 1023953" align="alignnone" width="549" Osimhen (getty images)/caption"Per prima cosa, avevo un po’ paura di venire in Italia, non a Napoli in particolare, ma ho parlato prima con il mister e poi con il presidente. Prima ancora di firmare i tifosi mi hanno dimostrato moltissimo amore, quando sono ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Victorsi racconta e lo fa ai microfoni di TLN. Il centravanti nigeriano delha parlato del suo approdo incon la maglia azzurra confessando di essere stato, inizialmente, impaurito dall'ed in generale probabilmente dalle aspettative che ci sarebbero state in Serie A nei suoi confronti.: "Per me è unma avevo"caption id="attachment 1023953" align="alignnone" width="549"(getty images)/caption"Per prima cosa, avevo un po’diin, non ain particolare, ma ho parlato prima con il mister e poi con il presidente. Prima ancora di firmare i tifosi mi hanno dimostrato moltissimo amore, quando sono ...

gian_forza : @EmanueleFire @Daniele0256 @JosiphOliver mi sarei preoccupato in caso contrario anzi molti dicevano che il gioco de… - ItaSportPress : Napoli, Osimhen ammette: 'Avevo paura di venire in Italia. Gattuso? Vederlo dal vivo è un sogno realizzato' -… - apetrazzuolo : GAZZETTA - Magari Osimhen diventerà quello che sono stati per il Napoli Cavani o Higuain, nel frattempo la squadra… - radiopuntonuovo : ???? #Kovacevic: '#Napoli, contro la #RealSociedad sarà difficilissimo, ma #Gattuso sta dimostrando di essere un gran… - TuttoMercatoWeb : Osimhen: 'Napoli è un sogno. La Juventus? Peccato, eravamo carichi per la partita' -