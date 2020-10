Napoli, migliaia di commercianti e cittadini in piazza: “Subito gli aiuti e stop alle tasse, sennò moriamo di fame”. Applausi alla polizia. Il video (Di martedì 27 ottobre 2020) Quarto giorno di cortei a Napoli, migliaia di commercianti e cittadini sono scesi in piazza del Plebiscito dando vita a una manifestazione pacifica dopo la guerriglia dei giorni scorsi. “Poche teste calde non rappresentano questa città. Questo è il messaggio che deve passare – dicono dalla piazza – siamo qui pacificamente per i nostri diritti, questo è già un lockdown, la gente ha paura di uscire, i negozi sono vuoti e troppe persone stanno ancora aspettando gli aiuti economici promessi”. Tra la gente serpeggia poca fiducia nelle misure di sostegno annunciate dal governo. “Questa è la regione del lavoro nero – spiegano i manifestanti – ci sono troppe persone che già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Quarto giorno di cortei adisono scesi indel Plebiscito dando vita a una manifestazione pacifica dopo la guerriglia dei giorni scorsi. “Poche teste calde non rappresentano questa città. Questo è il messaggio che deve passare – dicono d– siamo qui pacificamente per i nostri diritti, questo è già un lockdown, la gente ha paura di uscire, i negozi sono vuoti e troppe persone stanno ancora aspettando glieconomici promessi”. Tra la gente serpeggia poca fiducia nelle misure di sostegno annunciate dal governo. “Questa è la regione del lavoro nero – spiegano i manifestanti – ci sono troppe persone che già ...

