Napoli, lo sfogo di una donna licenziata: “Sono vedova con due figli, ora come farò?” | VIDEO (Di martedì 27 ottobre 2020) Esplode la rabbia nelle città d’Italia contro le recenti misure anti-Covid imposte del governo: proteste e scene di guerriglia si sono verificate da Torino a Milano passando per Napoli e Catania. Imprenditori, ristoratori, partite iva e lavoratori del mondo dello spettacolo sono scesi in piazza per dire no alle chiusure disposte nel nuovo Dpcm. A Napoli, dopo le tensioni dello scorso 23 ottobre, si è svolta una manifestazione che si è conclusa senza tensioni. Tra i manifestanti gente comune, commercianti, lavoratori, persone messe in ginocchio dalla crisi che ha portato la pandemia. Tra i tanti volti anche quello di una donna che lavorava in un ristorante di Napoli e che ha perso il lavoro a causa della crisi. “Sono vedova con due figli, domani ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) Esplode la rabbia nelle città d’Italia contro le recenti misure anti-Covid imposte del governo: proteste e scene di guerriglia si sono verificate da Torino a Milano passando pere Catania. Imprenditori, ristoratori, partite iva e lavoratori del mondo dello spettacolo sono scesi in piazza per dire no alle chiusure disposte nel nuovo Dpcm. A, dopo le tensioni dello scorso 23 ottobre, si è svolta una manifestazione che si è conclusa senza tensioni. Tra i manifestanti gente comune, commercianti, lavoratori, persone messe in ginocchio dalla crisi che ha portato la pandemia. Tra i tanti volti anche quello di unache lavorava in un ristorante die che ha perso il lavoro a causa della crisi. “Sonocon due, domani ...

Ale37364793 : Quindi per protestare bisogna distruggere e rubare gli abiti di Gucci no come è successo per Napoli questi sono del… - infoitsport : Hysaj-Napoli a rischio rottura, lo sfogo dell'agente - waltersantillo : Ricordiamoci che #Napoli fu la prima città europea a ribellarsi e cacciare i nazisti durante le 4 giornate. Le ribe… - CasagrandeStef : RT @Libero_official: 'Presidente, basta pagliacciate'. #Salvini rilancia lo sfogo del chirurgo vip #DeVita contro #DeLuca: governatore demo… - RenzoCianchetti : RT @Libero_official: 'Presidente, basta pagliacciate'. #Salvini rilancia lo sfogo del chirurgo vip #DeVita contro #DeLuca: governatore demo… -