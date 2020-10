Napoli, futuro alla Totti per Insigne: si pensa al rinnovo a vita (Di martedì 27 ottobre 2020) Lorenzo Insigne non vuole indossare una maglia diversa da quella del Napoli Lorenzo Insigne, dopo l’infortunio patito contro il Genoa, è tornato in campo alla grandissima contro il Benevento; con la rete che ha permesso di pareggia la partita e instradare la vittoria. In casa Napoli si pensa anche al rinnovo del calciatore napoletano che ha il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le intenzioni di Insigne sono chiare: restare a vita in azzurro e, magari, ripercorrere le orme di Francesco Totti con la maglia della Roma. Presto il Napoli comincerà a parlare con l’agente del capitano partenopeo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Lorenzonon vuole indossare una maglia diversa da quella delLorenzo, dopo l’infortunio patito contro il Genoa, è tornato in campograndissima contro il Benevento; con la rete che ha permesso di pareggia la partita e instradare la vittoria. In casasianche aldel calciatore napoletano che ha il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le intenzioni disono chiare: restare ain azzurro e, magari, ripercorrere le orme di Francescocon la maglia della Roma. Presto ilcomincerà a parlare con l’agente del capitano partenopeo ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli futuro Whirlpool, il futuro di Napoli Est è appeso ad un filo (FOTO) anteprima24.it IL DATO - Napoli, in quattro partite di campionato già otto giocatori sono andati in gol

Sono “a parcheggio”, ai margini in attesa di cambiare aria in futuro. L’attacco del Napoli vanta una quantità e una qualità non comune. Sei giocatori complementari, soluzioni per tutti i gusti. E ...

Il Napoli sa benissimo che contro la Sociedad non sarà una partita ... Entrambi, comunque, restano due attaccanti di qualità, ma con un futuro tutto da scrivere e questo dipenderà interamente da loro.

