Napoli, fila di ambulanze in attesa di sanificazione: l'immagine dell'emergenza Covid (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Una lunga fila di ambulanze in attesa di essere sanificate dopo aver effettuato interventi Covid. E' l'immagine giunta ieri sera da Elena di Savoia, luogo deputato alla sanificazione, che fotografa perfettamente il momento che la città sta vivendo a causa dell'emergenza sanitaria. Le ambulanze in fila, in attesa che il loro vano venisse sanificato, erano dodici. Questo vuol dire che in quel preciso istante erano soltanto quattro i mezzi rimanenti in grado di servire l'intero territorio.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fila Napoli, fila di ambulanze in attesa di sanificazione: l'immagine dell'emergenza Covid (VIDEO) anteprima24.it Whirlpool: lavoratori espongono manichino 'impiccato'

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Prosegue la mobilitazione dei lavoratori ... "I lavoratori Whirlpool - affermano i delegati - sono appesi ad uno filo della speranza, perché la vita di ognuno di noi non ...

Whirlpool: la protesta clamorosa degli operai di Napoli, manichino di un operaio impiccato al ponte autostradale

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - «I lavoratori Whirlpool sono appesi ad un filo della speranza, perchè la vita di ognuno di noi non finisca sotto un ponte». Sono le parole che accompagnano l'ennesima ...

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Prosegue la mobilitazione dei lavoratori ... "I lavoratori Whirlpool - affermano i delegati - sono appesi ad uno filo della speranza, perché la vita di ognuno di noi non finisca sotto un ponte".