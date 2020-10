Napoli, Coronavirus al teatro San Carlo: positivi 12 artisti (Di martedì 27 ottobre 2020) Napoli. Il Coronavirus colpisce anche il teatro San Carlo di Napoli. Tra gli artisti, 12 sono risultati positivi al covid-19. I casi di positività sono stati riscontrati durante i controlli che vengono eseguiti ogni 15 giorni su tutto il personale del teatro attraverso il tampone. Napoli, covid al teatro San Carlo: positivi 12 artisti Al … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 ottobre 2020). Ilcolpisce anche ilSandi. Tra gli, 12 sono risultatial covid-19. I casi dità sono stati riscontrati durante i controlli che vengono eseguiti ogni 15 giorni su tutto il personale delattraverso il tampone., covid alSan12Al … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale la tensione a #Napoli, fermato un manifestante. Scontri con le forze dell'ordine a #Milano,… - Agenzia_Ansa : #coronavirus sale l'#allerta del #Viminale 'rischio tensioni sociali'. Monta la #protesta, in centinaia nelle piazz… - Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - alexfoti : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Napoli, una decina di contagi al Teatro San Carlo - Aquilottoblu : RT @mattinodinapoli: Coronavirus e scuole chiuse in Campania, per la primaria si decide tra 10 giorni: «Dipenderà dai contagi» https://t.co… -