Napoli, chiude "Il Ciottolo": 27 famiglie in cassa integrazione

Napoli – Serrande abbassate anche per lo storico locale di via Marina. "Il Ciottolo" che chiude dopo oltre 30 anni di attività nel capoluogo campano. Il motivo è ancora una volta legato alle restrizioni imposte sui locali dall'ultimo Dpcm. "La riapertura – spiegano – è da destinarsi, finché non ci sarà̀ qualche decreto che ci mette in condizione di ritornare a lavorare".

