Nagorno, il conflitto adesso coinvolge lo strategico corridoio di Lachin (Di martedì 27 ottobre 2020) Mai come in questo momento la guerra sta rischiando di arrivare a un punto di non ritorno. Nel Nagorno Karabakh più le ore passano e più si restringono le possibilità di un concreto intervento della diplomazia, almeno nell’immediato. Il dossier sembra più affidato alle armi che alla politica, circostanza questa che potrebbe portare nei prossimi … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 27 ottobre 2020) Mai come in questo momento la guerra sta rischiando di arrivare a un punto di non ritorno. NelKarabakh più le ore passano e più si restringono le possibilità di un concreto intervento della diplomazia, almeno nell’immediato. Il dossier sembra più affidato alle armi che alla politica, circostanza questa che potrebbe portare nei prossimi … InsideOver.

manzarbokharai : RT @GiulioTerzi: Perché gli Usa puntano gli occhi sul Nagorno-Karabakh - GiulioTerzi : Perché gli Usa puntano gli occhi sul Nagorno-Karabakh - MarianoGiustino : RT @RadioRadicale: Il cessate il fuoco nel #NagornoKarabakh tra Armenia e Azerbaigian non entra in vigore. @MarianoGiustino da Ankara per… - gabriella_roux : Cos'è un genocidio? E noi, noi siamo sicuri che non si ripeterà? Ho incontrato Antonia Arslan al Senato qualche gio… - Radio1Rai : Conflitto nel Nagorno-Karabakh. Violato nuovamente il cessate il fuoco. In esclusiva al #Gr1 l'intervista al presid… -