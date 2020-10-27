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MOVIOLA Shakhtar Donetsk Inter | l’episodio chiave del match

MOVIOLA Shakhtar Donetsk Inter | l’episodio chiave del match
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L’episodio chiave della seconda giornata del gruppo B della Champions League 2020/21: MOVIOLA ...

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MOVIOLA Shakhtar Donetsk Inter: l’episodio chiave del match (Di martedì 27 ottobre 2020) L’episodio chiave della seconda giornata del gruppo B della Champions League 2020/21: MOVIOLA Shakhtar Donetsk Inter L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Shakhtar DonetskInter valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021. Dirige la sfida l’arbitro bulgaro Georgi Kabakov L’EPISODIO chiave DEL match   Leggi su Calcionews24.com
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Shakhtar Donetsk Inter 0-0 LIVE: fischio d’inizio  Calcio News 24
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