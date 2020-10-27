MOVIOLA Shakhtar Donetsk Inter: l’episodio chiave del match (Di martedì 27 ottobre 2020) L’episodio chiave della seconda giornata del gruppo B della Champions League 2020/21: MOVIOLA Shakhtar Donetsk Inter L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Shakhtar Donetsk e Inter valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021. Dirige la sfida l’arbitro bulgaro Georgi Kabakov L’EPISODIO chiave DEL match Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24
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