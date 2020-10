(Di martedì 27 ottobre 2020)si appresta a debuttare in. Il pilota di Cesena è stato selezionato dall’Aprilia Racing Team Gresini per sostituire Bradleycome alfiere titolaretre tappe del Mondiale2020: la doppietta di Valencia (GP d’Europa il 6-8 novembre, GP della Comunitat Valencia il 13-15 novembre) e l’appuntamento di chiusura a Portimao (GP del Portogallo, 20-22 novembre). Il 27enne è fresco Campione Italiano SBK, visto che ha dominato la massima categoria del CIV 2020 con sei vittorie e due secondi postiottodisputate in sella all’Aprilia RSV4.ha disputato tre Mondiali Superbike sempre con Aprilia, tra il ...

OA_Sport : MotoGP, Lorenzo Savadori pronto per l’esordio! Guiderà l’Aprilia al posto di Smith nelle ultime tre gare - F1inGenerale_ : #MotoGP | Lorenzo Savadori sostituisce Bradley Smith a Valencia e Portimao #F1inGenerale - FabioPetreni : RT @gponedotcom: ULTIM'ORA - Lorenzo Savadori in MotoGP con Aprilia: sostituirà Smith: Il campione italiano SBK e collaudatore di Noale pre… - Swinxy : Al final Lorenzo sí va a correr en MotoGP 2020. Lorenzo Savadori, digo. - dianatamantini : MOTOGP - Aprilia 'regala' 3 GP a Lorenzo Savadori. Il fresco campione CIV Superbike disputerà gli ultimi eventi del… -

Dalla prima gara di Valencia la pattuglia italiana in MotoGP potrà contare su un pilota in più. Esatto perché Lorenzo Savadori sostituirà nel team ufficiale Aprilia Bradley Smith fino alla ...Una grande opportunità per Lorenzo Savadori: esordirà in MotoGP, in sella alla Aprilia RS-GP, nel Gran Premio d’Europa in programma a Valencia dal 6 all’8 novembre. Lorenzo sostituirà Bradley Smith co ...