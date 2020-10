MotoGP | l' Aprilia lancia Savadori nelle ultime gare del Motomondiale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il neo vincitore del titolo iridato del Campionato Italiano di Superbike Civ 2020 Lorenzosalirà in sella all'RS-GP nel Gran Premio d'Europa in programma a Valencia dal 6 all'8 ...

Lorenzo Savadori sostituirà Bradley Smith come pilota dell'Aprilia Racing Team Gresini nelle ultime tre tappe della stagione MotoGP 2020 Lorenzo Savadori esordirà in MotoGP, in sella alla Aprilia ...Secondo quanto riportato, nelle ultime ore, da GPone l’Aprilia ha deciso di sostituire Bradley Smith per le ultime gare della stagione. Il pilota britannico sarà sostituito da un italiano, il campione ...