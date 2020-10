Mostra di Venezia, Alberto Barbera confermato alla direzione fino al 2024 (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia ha ufficializzato la nomina dei direttori artistici nei rispettivi ambiti, tra cui chiaramente quello relativo al Cinema, per il triennio 2021-2024. E non così a sorpresa, si apprende della conferma di Alberto Barbera alla direzione del Settore Cinema. Un terzo mandato il suo, che va ad aggiungersi a quelli dal 1998 al 2002, nonché all’ultimo, in scadenza proprio quest’anno, carica che ricopre dal 2012, succeduto a Marco Müller. Una conferma a parer nostro opportuna prima di ogni altra possibile definizione. Barbera ha traghettato, anzi, a questo punto sta ancora traghettando, la Mostra del Cinema di Venezia in una fase di congiuntura storica ... Leggi su cineblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Consiglio di Amministrazione della Biennale diha ufficializzato la nomina dei direttori artistici nei rispettivi ambiti, tra cui chiaramente quello relativo al Cinema, per il triennio 2021-. E non così a sorpresa, si apprende della conferma didel Settore Cinema. Un terzo mandato il suo, che va ad aggiungersi a quelli dal 1998 al 2002, nonché all’ultimo, in scadenza proprio quest’anno, carica che ricopre dal 2012, succeduto a Marco Müller. Una conferma a parer nostro opportuna prima di ogni altra possibile definizione.ha traghettato, anzi, a questo punto sta ancora traghettando, ladel Cinema diin una fase di congiuntura storica ...

