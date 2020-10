Mobilità elettrica, siglato accordo tra ENEL X e BCC Energia (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dare impulso alla mobilità elettrica nelle città, nelle aree metropolitane, nei piccoli Comuni e nelle aree interne del Paese. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra BCC Energia – il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo che supporta le BCC nei servizi in ambito energetico – ed ENEL X, la business line del Gruppo ENEL dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali. L’intesa prevede una partnership per la fornitura di materiali e servizi per l’installazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (come auto, furgoni e motoveicoli) presso le sedi e le filiali delle Banche di Credito Cooperativo. Nel dettaglio “la nuova partnership – si legge in una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dare impulso alla mobilitànelle città, nelle aree metropolitane, nei piccoli Comuni e nelle aree interne del Paese. Questo l’obiettivo dell’tra BCC– il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo che supporta le BCC nei servizi in ambito energetico – edX, la business line del Gruppodedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali. L’intesa prevede una partnership per la fornitura di materiali e servizi per l’installazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (come auto, furgoni e motoveicoli) presso le sedi e le filiali delle Banche di Credito Cooperativo. Nel dettaglio “la nuova partnership – si legge in una ...

